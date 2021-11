Covid in Italia, tasso di positività al 2%: 9.709 positivi e 46 vittime Sono 9.709 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 11.555. Sono invece 46 le vittime in un giorno.

Sono 9.709 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute resi noti nel pomeriggio di domenica 21 novembre, sabato 20 erano stati 11.555. Sono invece 46 le vittime in un giorno. Ieri erano state 49.

Sono 148.760 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.359 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.925.688, i morti 133.177. I dimessi e i guariti sono invece 4.643.751, con un incremento di 4.302 rispetto a ieri.

Sono 487.109 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 574.812. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, ovvero 95 in più rispetto a ieri.

E il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lancia un appello ad «affrettarsi con la prenotazione delle terze dosi e procedere rapidamente con la somministrazione dei richiami a tutti coloro per cui è previsto. Dobbiamo invitare gli italiani - ha detto a Tgcom 24 - a continuare ad avere senso di responsabilità rispettando le regole, dall’uso delle mascherine all’igiene delle mani. Dobbiamo inoltre accelerare sulle terze dosi e per questo abbiamo anche dato alle Regioni la possibilità di anticipare a partire proprio da lunedì 22 novembre l’avvio della somministrazione delle terzo dosi agli over40».

© RIPRODUZIONE RISERVATA