Il massacro a Bucha sciocca l’Occidente. Macron: «Sì a nuove sanzioni Ue contro Mosca»

Le immagini del massacro di civili a Bucha scioccano l’Occidente e rilanciano l’ipotesi di nuove più incisive sanzioni contro la Russia. Zelensky definisce le forze russe «assassini, torturatori e stupratori». Mosca parla invece di una «messa in scena provocatoria» da parte di Kiev per «interrompere i colloqui di pace». Oggi il ministro degli Esteri russo attacca: video «ordinati» dagli Stati Uniti nell’ambito di un complotto per incolpare la Russia. Draghi afferma che «la Russia dovrà render conto di quanto accaduto». L’Onu parla di possibili crimini di guerra. Papa Francesco conferma la sua disponibilità ad andare a Kiev se questo potrà servire. Mosca starebbe mobilitando altri 60mila soldati, secondo l’esercito ucraino.

La città portuale di Odessa nell’Ucraina del sud è stata colpita nella notte da un missile. Lo annuncia il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk. Lo riporta Pravda ucraina. Anche la Bbc riporta di esplosioni nella tarda serata di ieri nel porto meridionale di Odessa, in Ucraina. La città di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina sul mar nero poco lontano da Odessa, è stata colpita nella prima mattina da alcuni missili lanciati dall’esercito russo. Lo riferisce il sindaco della cittadina, Oleksandr Senkevych, secondo quanto riportano i media ucraini. Al momento non ci sono informazioni sui danni e le possibili vittime. Ieri un altro attacco missilistico russo ha provocato un morto e 14 feriti.

Dalle ore 4 del 24 febbraio 2022, quando cioè è iniziato l’attacco armato della Federazione Russa contro l’Ucraina, alla mezzanotte del 2 aprile 2022 (ora locale), l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 1.417 morti e 2.038 feriti. Tra i morti si contano 293 uomini, 201 donne, 22 ragazze e 40 ragazzi, oltre a 59 bambini e 802 adulti il ;;cui sesso è ancora sconosciuto. Tra i feriti si contano anche 92 bambini. Ma il bilancio secondo quanto riferisce sul suo canale Telegram il difensore civico per i diritti umani Lyudmila Denisova è aumentato a 161 il numero dei bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, mentre 264 sono rimasti feriti.

Oggi e domani a Lussemburgo l’impatto economico della guerra sarà al centro dei lavori dei ministri delle Finanze di Eurogruppo ed Ecofin. Per combattere l’inflazione e non dare al consumatore una sensazione di impoverimento tale da bloccarne i consumi, le aziende stanno reagendo con la cosiddetta «shrinkflation»: stesso prezzo a confezione, ma contenuto inferiore di prodotto.

Il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Rogozin ha affermato che non collaborerà con i paesi che stanno fornendo armi e supporto politico all’Ucraina. «Roscosmos ha sospeso i progetti congiunti con i paesi occidentali per motivi morali ed etici. Non ci sarà cooperazione con chi invia armi e istruttori, fornendo anche supporto politico alla giunta nazista a Kiev», ha scritto Rogozin su Telegram.

Nonostante i bombardamenti, quasi 1.500 residenti di Lysychansk, Kreminna e Severodonetsk sono stati evacuati dalla regione di Luhansk in un giorno.

Le nostre guardie di frontiera stanno difendendo con coraggio e disinteresse i confini del nostro stato. Ha visitato i difensori ucraini feriti nelle battaglie per Kharkiv, Chernihiv e Gostomel

Intervento di Zelensky in un videomessaggio ai Grammy: «Aiutateci, riempite il silenzio della morte con la vostra musica», ha detto il presidente ucraino. Il superduo Silk Sonic vince per la registrazione e la canzone dell'anno con «Leave the Door Open». Cinque premi al jazzman Batiste. Olivia Rodrigo migliore nuova artista. Tre premi rock per i Foo Fighters, dopo la morte di Hawkins.