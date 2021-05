Incidente tra un’auto e due camion all’uscita di Capriate: lunghe code sulla A4

Lunghe code per un’incidente in autostrada A4 all’altezza di Capriate (Foto by Colleoni)

Un incidente lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Capriate, sta provocando lunghe code per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Lo schianto tra un’auto e due camion, che non avrebbe comportato per quanto sappiamo al momento, feriti gravi, è avvenuto intorno alle 10 di lunedì 17 maggio. Sul posto sono in azione i soccorsi e i mezzi per sgomberare la carreggiata. Si segnalano rallentamenti e code fino a dieci chilometri.

