Le Giannissime

alla Festa dell’Uva

Lunedì 2 settembre, arriva alla Festa dell’Uva e dell’Agricoltura di Trescore, la cantante Micaela Parisi, la voce sosia di Gianna Nannini per eccellenza, da Novara per reinterpretare al meglio i più grandi successi della rocker nazionale. Dicono di lei: «Basta chiudere gli occhi per sentirsi a cospetto dell’originale».

Alle 19: Apertura cucina tipica Bergamasca, pizzeria e bar.

Alle 21: concerto live delle Giannissime.

Tutti gli appuntamenti di lunedì 2 settembre