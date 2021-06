Caso Lombardia Film Commission, condannati a 4 e 5 anni i due contabili bergamaschi Sono stati condannati i due ex revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba, a 5 anni, e Andrea Manzoni a 4 anni e 4 mesi, imputati a Milano per il caso della compravendita del capannone di Cormano. La difesa: «Massimo rispetto per la sentenza e massimo dissenso dalla sentenza».

Sono stati condannati i due ex revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba – a 5 anni – e Andrea Manzoni – a quattro anni e quattro mesi – imputati a Milano per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Lo ha deciso il gup Guido Salvini, giovedì 3 giugno, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. I due professionisti bergamaschi dovranno anche versare in solido un risarcimento danni di 150 mila euro a Lombardia Film Commission, fondazione partecipata dalla Regione e dal Comune di Milano e parte civile nel processo in abbreviato per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lfc. Il gup ha disposto anche la confisca di porzioni delle due villette sul lago di Garda riconducibili agli imputati fino a circa 300 mila euro, cifra pari alla metà del loro valore di acquisto.

«Massimo rispetto per la sentenza e massimo dissenso dalla sentenza». Così si è limitato a dire l’avvocato Piermaria Corso, difensore di Alberto di Rubba e Andrea Manzoni.

