Rapina da brivido al centro commerciale

Paura a Brescia e fuga verso Bergamo Rapina da brivido attorno alle 19 di martedì 5 febbraio messa a segno al centro commerciale Le Torbiere di Corte Franca.

Secondo le prime informazioni – ovviamente ancora tutte da vagliare dai carabinieri – cinque i malviventi entrati in azione armati di pistole. I banditi avrebbero sparato colpi in aria per intimidire i presenti per poi gettare dei fumogeni - ancora da verificare - nelle gallerie del centro commerciale. Attimi di panico quelli vissuti da tutti i presenti.

Obiettivo dei rapinatori una gioielleria, dalla quale il quintetto si sarebbe allontanato a bordo di un suv Bmw X6 di colore scuro al quale ora stanno dando la caccia i carabinieri della Compagnia di Chiari. Il bottino sarebbe di 50 mila euro.

La caccia all’uomo è in corso in tutto l’ovest Bresciano ma anche nella Bergamasca con posti di blocco nella provincia.

