Il treno deragliato a Cedegolo in Valle Camonica

Sassi sulla ferrovia, deraglia un treno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo La frana all’uscita di una galleria sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, convoglio Trenord bloccato nel tunnel. Non ci sarebbero feriti gravi.

Un treno della linea Brescia Iseo Edolo ha rischiato di finire nel fiume Oglio questa mattina (1 dicembre) a Cedegolo, in valle Camonica. Il macchinista del treno, carico di studenti e lavoratori pendolari, si è trovato di fronte due massi caduti sui binari e non è riuscito a frenare in tempo: una carrozza si è sollevata di circa un metro e ha rischiato di deragliare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6,30. Non si registrano feriti, ma la circolazione ferroviaria è interrotta.

