Schianto fra tir in autostrada

Morto un 57enne, chiusa l’A21 Nella mattinata di sabato 19 ottobre un terribile schianto tra Manerbio e Cremona, l’autostrada è ancora chiusa.

Uno schianto fra mezzi pesanti è costato la vita al conducente di uno dei due mezzi, un uomo di 57 anni. Secondo la prima ricostruzione della Polstrada di Brescia, i due tir sono entrati in collisione tra i caselli di Pontevico e Manerbio, in direzione di Brescia, nel territorio del comune di San Gervasio.

Lo schianto si è verificato attorno alle 5.50 e da quel momento l’A21 è chiusa in direzione di Brescia, fra i caselli di Cremona e Manerbio. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo di più ambulanze e dell’auto medica, oltre che dell’elisoccorso di Brescia. Ma per l’uomo alla guida di uno dei due mezzi pesanti non c’è stato nulla da fare. Trasferito in elisoccorso al Civile di Brescia l’altro conducente, un 45enne: non è grave.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Brescia e di Verolanuova, intervenuti anche con l’autogrù per sollevare il secondo tir, ribaltatosi nella scarpata che si trova a fianco della carreggiata: il mezzo ha perso il proprio carico di polli, alcuni dei quali sono morti nello schianto, mentre molti altri si sono dispersi nel campo attiguo. Completamente intraversato sulla carreggiata il primo tir, con inevitabili ripercussioni nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

La chiusura dell’A21 in direzione di Brescia, imposta dalla presenza dei due tir incidentati e da quella dei soccorsi, ha portato al formarsi di lunghe code.

