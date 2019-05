Schianto frontale in moto a Sondrio

16enne gravissimo al Papa Giovanni L’incidente in provincia di Sondrio, poi il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo con l’elicottero del 118. Le condizioni del 16enne sono gravissime.

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è giunto con l’elisoccorso, un ragazzino di 16 anni che mercoledì è stato sbalzato nella scarpata che costeggia la statale 39 del passo dell’Aprica (in provincia di Sondrio), nello scontro fra la sua motocicletta e un camion carico di inerti che procedeva in senso di marcia opposto. Le cause della terribile collisione, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì nell’affrontare una curva stretta, sono ora in corso di accertamento da parte della Polstrada di Sondrio.

