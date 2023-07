Schianto tra un’auto e un furgone: lunghe code in mattinata tra Trezzo e Cavenago sull’autostrada A4

Incidente sull’A4 Milano Brescia nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago in direzione Milano: intorno alle 9,30 è avvenuto uno scontro che ha visto coinvolti un’autovettura e un furgone al km 155. Le code, fino a sei chilometri in direzione Milano sono via via rientrate e intorno alle 11 la viabilità è tornata scorrevole. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.