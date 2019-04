Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada

Grave 43enne a Ponte Nossa L’incidente alle 5 di lunedì 1° aprile: l’elisoccorso è intervenuto per un 43enne che si è ribaltato con la sua macchina finendo fuori strada.

L’incidente in via Cavour, a Ponte Nossa: in gravi condizioni un uomo di 43 anni che si è ribaltato con la sua macchina, finendo fuori strada. Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente nè le generalità dell’automobilista. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza del 118 con l’auto medica, oltre all’elisoccorso di Brescia abilitato al volo notturno. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso: le sue condizioni sono critiche.

