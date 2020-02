Si ribalta furgone in autostrada

A4 chiusa fra Palazzolo e Rovato, code Un furgone ribaltato in A4, con il carico disperso in autostrada, lunghe code in autostrada che si stanno ripercuotendo anche sulla tratta bergamasca.

È quanto avvenuto poco dopo le 18 di mercoledì 5 febbraio ad Erbusco, nella corsia di marcia per Venezia.L’incidente, forse dovuto al forte vento che ha creato problemi nel Bresciano come nella Bergamasca, ha imposto la chiusura temporanea della tratta autostradale compresa fra Palazzolo e Rovato.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere il carico disperso, sul posto anche il personale della Polstrada di Seriate e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Non vi sarebbero per fortuna feriti.

Lunghe code si sono formate, sin da Palazzolo. La concessionaria autostradale consiglia «di uscire a Palazzolo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria è possibile rientrare a Rovato. Per le lunghe percorrenze in direzione Venezia prendere la Tangenziale esterna, seguire la Brebemi con rientro in A4 a Castegnato».

