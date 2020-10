Solto Collina, auto travolge ciclista

Grave una donna di 46 anni Stava pedalando in sella alla sua mountain bike, quando all’improvviso è stata travolta dall’auto condotta da un anziano di Sovere.

Una donna di Solto Collina si trova ora ricoverata agli Spedali Civili di Brescia: grave, fortunatamente non è in pericolo di vita. L’incidente giovedì 8 ottobre, lungo la provinciale 77. La donna, una avvocatessa di 46 anni residente nel paese dell’alto Sebino bergamasco, stava risalendo la strada con la sua bicicletta quando alle 15 è stata tamponata violentemente dalla Fiat Panda condotta da un automobilista soverese di 94 anni.

Sul posto l’eliambulanza di Brescia e un’autoambulanza della Croce Blu di Lovere. Con loro, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Clusone. Nell’impatto la donna ha riportato un forte trauma cranico e una ferita alla testa ma, secondo alcune testimonianze, non avrebbe mai perso conoscenza: non dovrebbe fortunatamente essere in pericolo di vita.

