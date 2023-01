Stati Uniti, tutti gli aerei a terra per un guasto informatico

Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Lo riferisce Sky news Usa. La Casa Bianca: «Nessuna prova» di un cyberattacco «fino a questo punto». L’autorità aeronautica statunitense ha deciso di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti fino alle 9,30 ora locale (le 15,30 in Italia). In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation Administration ha affermato che «sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree».