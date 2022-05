Studente in gita a Roma aggredito con una testata, 30 giorni di prognosi

Si è conclusa nel peggiore dei modi per uno studente di 19 anni residente in provincia la serata a Roma con i compagni di classe, con cui è in gita nella capitale. Mercoledì 4 maggio alle 22,30 è stato aggredito sul ponte Sisto da un nordafricano trentenne che gli ha chiesto i soldi per una birra. Al rifiuto dello studente, gli ha sferrato una testata in faccia ed è scappato.