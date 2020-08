Tamponamento in A4

Mattinata di code verso Brescia Un tamponamento con più auto ha causato rallentamenti alla viabilità in autostrada, nella mattinata di lunedì 24 agosto.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9 di lunedì 24 agosto, nel tratto compreso tra Seriate e Grumello: più auto coinvolte nel tamponamento, con sei persone presenti sulle auto. Le loro condizioni non sono fortunatamente critiche, si tratte di cinque ragazze di età compresa tra i 20 e i 25 anni oltre a un uomo di 51 anni.

Sul posto un’ambulanza, la viabilità sull’autostrada in direzione di Brescia è stata fortemente rallentata per circa un’ora, con 3 chilometri di coda segnalati.

