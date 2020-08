Treno deragliato a Carnate - Foto

Soccorsi in stazione, tre contusi Soccorsi verso mezzogiorno nei pressi della stazione di Carnate-Umate per un incidente ferroviario.

Secondo le prime informazioni, alle 11,59, nei pressi della stazione di Carnate-Usmate (Monza e Brianza), in via Roma, un treno passeggeri è deragliato su un binario tronco: tre le carrozze interessate, che hanno invaso anche la viabilità ordinaria. A bordo c’erano tre persone: capotreno, macchinista e un passeggero, che hanno riportato contusioni. Il passeggero avrebbe rotto un finestrino per uscire e successivamente è stato trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Sul posto diversi mezzi dell’Areu, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polfer. Il treno è il 10776 di Trenord, della linea Milano-Lecco. Trenord comunica che la circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate. Attivato un servizio autobus: dalle 13,15 circa dalla stazione di Monza, che effettua collegamento tra Monza e Calolziocorte Olginate - Monza e Paderno Robbiate. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Il convoglio deragliato

(Foto by Ansa/Vigili del fuoco)

Un momento delle operazioni dei vigili del fuoco

(Foto by Ansa/Vigili del fuoco)

Su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, scrive: «È deragliato un treno della linea Lecco- Milano, nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate. Sul posto sono prontamente intervenuti soccorsi, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Il convoglio viaggiava con pochi passeggeri, tre persone hanno riportato contusioni: il capotreno, un macchinista e un passeggero. Ho subito chiesto a Fnm e Trenord di accertare le cause. Questi eventi non devono accadere». Seguono aggiornamenti.

