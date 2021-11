Val Brembana, la lunga attesa è finita: aperta la variante di Zogno - Le foto La benedizione e la presenza delle istituzioni ma niente taglio del nastro: via libera all’opera tanto attesa per la viabilità della valle.

Dopo un’attesa a tratti estenuante, s’era detto «niente cerimonie», ma l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, il presidente di Confindustria, Stefano Scaglia e l’amministrazione comunale di Zogno lunedì mattina (8 novembre) hanno voluto essere presenti al momento dello spostamento dei new-jersey, che rende concreto quello che per la Valle Brembana (e non solo) è un appuntamento che atteso è dir poco: l’apertura al traffico della variante di Zogno.

«La variante di Zogno è finalmente realtà. Un’opera di fondamentale importanza, fortemente attesa dalla popolazione della Valle Brembana, che ci consente di guardare al futuro della nostra valle con rinnovata fiducia e nuove speranze» spiega Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme. «Ripartiamo da qui con coraggio e determinazione per costruire ed essere protagonisti di una nuova stagione di sviluppo per la valle».

Intorno alle 9 di lunedì 8 novembre, dopo una breve benedizione da parte del parroco di Zogno, don Mauro Bassanelli, l’assessore Terzi con le autorità presenti ha percorso per prima in auto i 4,3 chilometri dell’opera. Alle 9.50 l’apertura ufficiale della variante al traffico vallare con lo spostamento dei new jersey. Alle 9.51 il passaggio della prima auto.

Le autorità presenti

Proprio nei giorni scorsi, al fotofinish, sono arrivate in Via Tasso le ultime, necessarie certificazioni relative agli impianti, che hanno permesso all’ente di prendere in consegna il tratto stradale ed emanare l’ordinanza che ufficializza quanto annunciato già qualche giorno fa.

I lavori della variante di Zogno erano iniziati nell’estate del 2011, affidati all’impresa «Itinera» di Tortona per 44 milioni di euro. Ma il primo progetto risaliva addirittura al 1992, poi rivisto totalmente nel 2000 e aggiornato a inizio 2011. Dopo tre anni di lavori però tutto si era fermato: i soldi non bastavano. La Regione trovò altri 33,1 milioni (alla fine il costo è stato di 76,7 milioni, ci cui 61,1 arrivati da Milano), affidando la gestione dell’opera a Infrastrutture Lombarde. La nuova gara fu vinta dalla Collini di Trento, che ha ripreso i lavori nell’ottobre 2019 e ha lasciato l’area di cantiere circa un mese fa.

La benedizione

Le ultime settimane sono state dedicate al test (con tanto di fumogeni e finte code) e alla messa a punto degli impianti necessari per garantire la sicurezza. Qualche ultimo affinamento occorrerà probabilmente anche dopo l’apertura, ma intanto è arrivato il via libera: da oggi sarà operativa anche la sala di controllo da remoto, attiva «h 24» da L’Aquila, come per le altre gallerie provinciali.

L’apertura del varco a Nord

