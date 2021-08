Violenza sessuale e rapina, in carcere 37enne a Palazzolo Il fatto risale alla notte tra il 20 e il 21 luglio scorso.

I Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Chiari in provincia di Brescia sono riusciti a risalire all’identità di un uomo di 37 anni che, nella notte tra il 20 ed il 21 luglio scorso, si era appartato in una zona campestre di Palazzolo sull’Oglio con una donna (una prostituta residente nella Bergamasca), abusandola sessualmente e poi abbandonandola in strada senza vestiti, portandosi via la sua borsetta contenente alcuni gioielli e due telefoni cellulari.

A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che è stato portato nel carcere bresciano di Canton Mombello. il 37enne risulta quindi indagato per violenza sessuale, rapina e spaccio di droga.

