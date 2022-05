Aeroporto di Orio al Serio: al top in Europa per gradimento tra i passeggeri

Ai massimi livelli anche l’apprezzamento per la cortesia e l’attitudine al problem solving da parte dello staff di tutti gli operatori, i contenuti tempi di attesa (al check-in ed al controllo passaporti in particolare), la pulizia delle aree, la disponibilità di toilette e di servizi dedicati alle mamme ed ai bambini.

I passeggeri dell’Aeroporto di Milano Bergamo pongono a livello di assoluta eccellenza nel panorama italiano la soddisfazione per i servizi di tipo business, la facilità con cui si raggiunge l’aeroporto, l’agevole accesso al terminal ed alle sue diverse aree, la chiarezza dei tabelloni informativi aggiornati in tempo reale su ogni fase del volo e la qualità dell’offerta dei negozi, sia dal punto di vista degli assortimenti che dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Ai massimi livelli anche l’apprezzamento per la cortesia e l’attitudine al problem solving da parte dello staff di tutti gli operatori, i contenuti tempi di attesa (al check-in ed al controllo passaporti in particolare), la pulizia delle aree, la disponibilità di toilette e di servizi dedicati alle mamme ed ai bambini.