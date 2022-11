Aeroporto, in sciopero addetti ai servizi di terra

«Lo sciopero rispetterà le fasce di garanzia e quindi il servizio sarà garantito dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21», comunicano le rappresentanze sindacali. La situazione della società e le trattative condotte dai sindacati, intanto, non hanno prodotto risultati soddisfacenti: «I salari restano bloccati mentre aumentano carichi di lavoro e di conseguenza gli orari e la flessibilità, nonostante l’aeroporto di Bergamo sia tornato ai livelli di traffico pre-pandemici – commentano Marco Sala (Filt Cgil), Pasquale Salvatore (Fit Cisl) e Giacomo Ricciardi (Uiltrasporti) – . Le condizioni di lavoro dei dipendenti di Bgy sono rimaste quelle dell’emergenza, così come quelle economiche. Questa mobilitazione è frutto di un malessere legato anche a una diffusa situazione nel settore dell’handling che soffre per gli effetti del processo di liberalizzazione. A Bergamo vista l’ampia presenza di compagnie aeree low cost, si assiste a una rincorsa al ribasso quando si tratta di società per l’assistenza a terra».