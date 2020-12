Agevolazioni per chi fa delivery

La proposta: Iva al 10% per l’asporto Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, il cosiddetto take away, e consegnato a domicilio. La proposta è al vaglio in queste ore.

Si tratta di un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto dei riformulati che dovrebbe essere messo ai voti in commissione alla Camera nelle prossime ore: prevede che anche per i «piatti pronti e pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto» sia applicata l’Iva ridotta.

