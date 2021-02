Assistenza per la prenotazione Covid

Fnp Cisl apre le sue sedi provinciali Da lunedì prossimo, 15 febbraio, circa 75 mila ultraottantenni bergamaschi dovranno iniziare a prenotarsi per la vaccinazione anticovid. Per tutti sarà possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio. Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano la tessere sanitaria e il numero di cellulare.

Ai canali istituzionali offerti (medico di base e farmacie), si aggiunge la rete capillare delle sedi Fnp Cisl a disposizione di ogni cittadino per avere l’assistenza necessaria. «L’approccio abituale alle metodologie web non è ancora nelle corde di tutti gli anziani – dice Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo. E proprio perché comprendiamo le difficoltà che molti incontrerebbero, soprattutto se soli, la nostra organizzazione, che associa oltre 60.000 pensionati, si rende disponibile a aiutare quanti ne avranno bisogno».

L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte: nella prima fase è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri dati (nome, cognome, codice fiscale, tessera sanitaria, indirizzo di residenza/domicilio, telefono, mail). Per verificare che il numero di cellulare inserito sia corretto il sistema invia all’utente un sms contenente un codice di verifica per la sua validazione. Nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di cellulare è possibile inserire un numero di telefono fisso. Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un sms (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento.

Pertanto la Fnp attiva il servizio di aiuto alla prenotazione via internet per tutti gli over 80 iscritti, previo appuntamento telefonico presso le nostre sedi . Occorrerà presentarsi con carta di identità, tessera sanitaria ed eventuale cellulare.

