Banconote da 100 e 200 euro

In circolazione i nuovi biglietti Sono entrate in vigore il 28 maggio le nuove banconote da 100 e 200 euro. Si completa così la serie «Europa» con l’effigie della divinità della mitologia ellenica, introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dai cinque euro. Le nuove banconote hanno una serie di caratteristiche studiate per migliorare la sicurezza e la resistenza.

Sono più piccole, così da adattarsi meglio alle dimensioni dei portafogli. Le banconote da 100 euro hanno un colore predominante verde con dimensioni 14,7 cm per 7,7 cm; mentre quelle da 200 euro sono giallo marrone e con dimensioni 15,3 cm per 7,7 cm. Hanno inoltre una serie di elementi che garantiscono più sicurezza: i trattini in rilievo lungo i margini destro e sinistro sono facilmente percepibili al tatto; l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra grande con il valore sono stampati in rilievo. In controluce si vede il ritratto della dea Europa su entrambi i lati del biglietto, la riproduzione dell’immagine principale e la cifra del valore facciale della banconota. Entrambe, nell’angolo inferiore sinistro, mostrano la cifra con il valore che cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro; un piccolo simbolo € compare più volte nel numero e infine sulla destra c’è un ologramma con quattro elementi: il ritratto di Europa, una riproduzione dell’immagine principale e la cifra del valore.

Le banconote sono meno soggette a usura e più resistenti. Oltre agli elementi di sicurezza visibili a occhio nudo, le banconote sono dotate di caratteristiche di sicurezza verificabili dalle apparecchiature. A questo proposito è necessario, per i commercianti e per chi usa dispositivi di controllo dell’autenticità delle monete verificare la compatibilità dei dispositivi con i nuovi biglietti in circolazione.

Da alcuni mesi c’è un’altra novità che riguarda le banconote: dal 27 gennaio è cessata la stampa dei tagli da 500 euro. Nessun problema comunque per chi possiede sia i tagli 500 euro che le banconote da 100 e 200 euro della vecchia serie. Tutt’e tre continueranno ad avere corso legale e ad essere usate insieme a quelle della nuova serie, mentre procederà gradualmente il ritiro dalla circolazione. In Ascom e nelle delegazioni si potrà ritirare il materiale informativo fornito da Banca d’Italia.

