Comun Nuovo, timori alla Heineken

A rischio 60 lavoratori della logistica Poche certezze e grande preoccupazione per i lavoratori di Clean Service spa, società che gestisce la logistica all’interno dello stabilimento Heineken di Comun Nuovo.

I circa 60 dipendenti che preparano i bancali di merce e caricano e scaricano i camion sanno che il 30 aprile è in scadenza il contratto di appalto che la società ha stipulato con la rinomata azienda di produzione di birra. Ma di cosa accadrà dopo nessuno sembra essere informato.

«Come di consueto in questo periodo dell’anno abbiamo chiesto un incontro a Clean Service spa per discutere del Premio in vista del picco di produzione estivo - spiegano Marco Sala della Filt-Cgil e Antonio Scaini di Fit-Cisl di Bergamo -. La società, però, ci ha risposto di non essere disponibile al confronto visto che a fine mese il suo contratto con Heineken scadrà. Non capiamo cosa stia accadendo. Per questo la preoccupazione aumenta col passare dei giorni: vorremmo al più presto sapere che destino avranno questi 60 lavoratori, avere garanzie rispetto alla conservazione dei loro posti di lavoro. Torniamo a chiedere un incontro a Clean Service e, se sarà necessario, coinvolgeremo la committenza. Non escludiamo l’avvio di una mobilitazione».

