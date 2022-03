Creattiva chiude in bellezza: in 40mila alla fiera delle arti manuali

Successo per i corsi

Già in fase di prenotazione sono andati sold out i corsi gratuiti firmati Promoberg di scena nelle due nuove aree dedicate al Disegno e Cucito. Nel primo caso, Creattiva Academy è stata curata da Raffaella Barbieri (progettista, pittrice, e decoratrice) e Tommaso Bottalico (spazia da sempre fra tecniche molto diverse e si dedica da diversi anni alla pittura facilitata). Nell’area Master Stitch sono salite invece in cattedra le insegnanti Liliana Soli (appassionata di Patchwork e Quilting e Cucito Creativo,) e Le Angels della Casa del Quilt, realtà appartenente a donne amanti del cucito e della maglia, con una grande sensibilità alla solidarietà.

Centosettantasette le imprese che si sono distribuite sui 15mila metri quadrati al coperto del polo fieristico di via Lunga, giunte da 15 regioni italiane e da 12 paesi stranieri. Il gruppo targato Bergamo si è confermato il più folto (28 imprese), seguito da Milano (21 imprese) e Lecco (9), per un totale di 80 imprese lombarde. Al secondo posto della classifica regionale il Veneto (31 imprese), terza l’Emilia Romagna (11 imprese). Dall’estero, le imprese più numerose da Spagna e Francia.

Creattiva diventa fiera internazionale

Grazie al crescendo dei risultati (di espositori e pubblico, con incrementi delle presenze straniere), ottenuti sin dalla prima edizione nel 2008 nei due appuntamenti in primavera e autunno a Bergamo e con l’edizione autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dalla prossima edizione in ottobre Creattiva viene promossa a fiera «internazionale», il che proietterà ancora di più le imprese e il territorio di Bergamo oltre confine.

Creattiva è stata teatro anche dell’inaugurazione, sabato 5 marzo, de «Il Labirinto della Rosa», murales promosso da JTI Italia e Save The Planet insieme a Promoberg e in collaborazione con l’associazione Aiuto Donna per promuovere i temi della lotta contro le violenze alle donne e della sostenibilità ambientale. L’opera, realizzata dalla giovane writer Elisa Veronelli, contiene un QR Code che permette di mettersi in contatto con l’associazione anti-violenza attiva nella bergamasca per sostenere le vittime di abusi fisici e psichici. L’opera aiuta anche l’ambiente, grazie ad una vernice anti-smog.