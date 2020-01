Ex Auchan e Simply verso Conad

Altri negozi cambiano insegne Cambiano insegna altri punti vendita ex Auchan nella nostra provincia. Oltre all’ipermercato di Curno (che diventerà «Spazio Conad» verso la metà di febbraio) e dopo il passaggio del negozio Simply di Bolgare sotto le insegne Conad, ora tocca ad altre strutture.

«Siamo in attesa - dice Alberto Citerio, segretario Fisascat-Cisl Bergamo - del passaggio sotto Conad dell’ipermercato Auchan di Bergamo e dei negozi Simply di Romano e Sarnico. Non c’è ancora interesse invece per l’ipermercato Auchan di Antegnate e per il negozio Simply di Verdello, entrambi all’interno di gallerie commerciali». Citerio dà anche notizia della riduzione del numero dei negozi sottoposti alla verifica dell’Antitrust per sovrapposizione (prima 146, poi scesi a 101): «I punti vendita di Bergamo, in ogni caso, non sono coinvolti».

Intanto è saltato il previsto incontro in Regione di martedì 28 gennaio con la quarta commissione dopo che Margherita Distribuzione, la nuova denominazione sociale delle società ex Auchan, ha avviato la procedura per i lavoratori delle sedi. Un comunicato della società diffuso lunedì 27 gennaio parla di «nessun licenziamento: solo uscite volontarie e ricollocazione professionale».

