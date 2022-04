Export verso la Russia penalizzato: 15 milioni a a sostegno delle imprese

La Lombardia è la regina dell’export italiano con i suoi 135 miliardi di vendite all’estero, che corrispondono al 26% sul totale nazionale . Del primato regionale si è parlato ieri agli Stati generali dell’export in Lombardia, evento organizzato da Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e dal ministero degli Esteri, a cui hanno partecipato anche il governatore Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

Intercettare altri mercati

Carlo Ferro, presidente dell’Ice, ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni di euro per promuovere i prodotti di aziende che hanno come mercati di sbocco Russia, Bielorussia e Ucraina. Si tratta di «iniziative di promozione aggiuntive per quei prodotti che erano destinati ai mercati di Russia, Bielorussa e Ucraina, che, nel brevissimo termine, devono trovare sbocco su altri mercati».