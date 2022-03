Imprese femminili: lo sprint delle nuove società bergamasche

Se nel 2021 si è avuto uno sviluppo, la situazione non è tuttavia sempre stata in positivo, come mostra la dinamica temporale nell’ultimo quinquennio. Il grafico della variazione tendenziale su base annua delle imprese femminili attive indica infatti un calo nel 2018 e nel 2020 per la curva bergamasca e andamenti simili per la Lombardia e l’Italia, con solo il dato nazionale in controtendenza nel 2020.