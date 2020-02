Intesa-Ubi, il cda è finito

«Abbiamo preso atto» «L’offerta di Intesa è sorprendente, credo che abbia sorpreso tutti, abbiamo preso atto di quello che è successo». Lo ha detto mercoledì 19 febbraio Ferruccio Dardanello, consigliere di Ubi, lasciando l’istituto al termine del cda convocato dopo l’ops da parte di Cà de Sass.

«L’offerta arriverà» ha aggiunto Dardanello. Il deposito del documento di offerta, secondo la tempistica indicata dalla stessa Intesa, dovrebbe arrivare entro il 7 marzo. «Ubi è la migliore combinazione per Intesa e uniti saremo più forti» ha detto martedì Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo sceso in campo a sorpresa nel risiko bancario puntando su Ubi con una offerta pubblica di scambio volontario sulla totalità delle azioni: «Spero non sia giudicata ostile» ha commentato.

Intanto sul fronte borse, allungano il passo le principali borse europee guidate da Londra (+0,9%), dopo dati sull’inflazione più alti delle stime degli analisti. Seguono Parigi e Madrid (+0,75% entrambe), Milano (+0,7%) e Francoforte (+0,45%). Tiene Intesa (+0,56%) dopo l’offerta su Ubi (-0,35%), mentre scivola Bper (-1).

