La denuncia di Coldiretti Bergamo: a rischio gli allevamenti di carne italiani con le nuove decisioni Ue

«Nuove scelte della Commissione europea stanno mettendo a rischio migliaia di allevamenti italiani, che già stanno pagando un costo altissimo per la crisi energetica e per la guerra in Ucraina, un orientamento che va a compromettere la capacità di approvvigionamento nazionale del Paese, già deficitario per carne e latte». È quanto afferma Coldiretti Bergamo in riferimento alle anticipazioni sulla proposta della Commissione Ue per la revisione della Direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (Ied), per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento attesa per martedì 5 aprile.