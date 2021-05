La Scame sul mercato europeo della mobilità elettrica: acquisita ditta portoghese La multinazionale della Val Seriana si consolida nel mercato dell’e-mobility con l’acquisizione della portoghese Magnum Cap Electrical Power Solutions LDA, azienda che sviluppa sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Scame Parre S.p.A. il 4 maggio ha definito l’acquisizione dell’85% di Magnum Cap Lda, società portoghese che produce e distribuisce sistemi di ricarica per i veicoli elettrici.

Fondata nel 1963 a Parre, in provincia di Bergamo, Scame Parre S.p.A. è capofila dell’omonimo gruppo internazionale che impiega 800 dipendenti distribuiti tra la Val Seriana, dove hanno sede il quartier generale e le principali linee di produzione, gli stabilimenti in Francia, Slovacchia e Cina, 14 tra uffici di rappresentanza e filiali in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia.

L’acquisizione di Magnum Cap Lda è volta a rafforzare la posizione nel settore dei sistemi e delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ambito nel quale opera da più di vent’anni.

«Al di là degli evidenti benefici commerciali in termini di potenziamento delle attuali reti di vendita comunque garantendo continuità di servizio nei confronti dei rispettivi stakeholders – spiega Stefano Scainelli – il valore di questa operazione risiede nelle forti sinergie tra le due realtà in termini di competenze e rispettive offerte di prodotto, il tutto condividendo un approccio che mette al centro il cliente, destinatario di soluzioni tecnologicamente avanzate ed altamente personalizzabili oltre che di efficienti servizi pre e post vendita».

