Le lenzuola della Val Gandino pronte a conquistare anche la Germania

Start up Dalfilo porta anche sul mercato tedesco la rete degli artigiani tessili nata in piena pandemia. In un anno saliti da uno a 6 i laboratori coinvolti.

Le lenzuola della Val Gandino sbarcano in Germania grazie ai giovani della Dalfilo. La startup nata a cavallo tra il 2020 e il 2021 con l’idea di mettere in comunicazione gli artigiani bergamaschi terzisti del tessile fermi causa Covid-19 direttamente con il cliente tramite la vendita online dei loro prodotti, infatti, si lancia alla conquista del mercato oltre confine. Nei prossimi giorni è in programma il lancio del sito e-commerce per il mercato tedesco e l’assunzione di due nuove figure a Berlino, per occuparsi di marketing e vendita.

Biancheria da letto e per la casa

Quella della Dalfilo è la storia di un gruppo di giovani che ha saputo trasformare le difficoltà date dalla pandemia in un’opportunità di crescita per sé e per gli altri, in particolare per un settore ( o almeno una parte di questo), quello delle imprese di confezionamento artigianale della Val Gandino e della Valle Seriana, provate dal fermo del settore turistico e dell’industria alberghiera. Vendendo biancheria da letto e prodotti tessili per il bagno direttamente online a privati, la startup ha creato uno sbocco diverso per i prodotti artigiani di qualità in mesi in cui l’unica soluzione sembrava quella di dover fermare le macchine da cucire. Tanto che i risultati del primo anno sono oltre le aspettative.

Accordo con Coin: i prodotti in 10 store

Da tre persone iniziali oggi Dalfilo conta 12 assunti, di cui undici sono under 30, professionalità soprattutto legate al marketing, alla vendita, all’informatica e alla comunicazione. Più di 13 mila i prodotti venduti online con il 30% di clienti che ritorna per più di un acquisto. A questo si è aggiunto a gennaio 2022 un accordo con il gruppo Coin per la vendita dei prodotti Dalfilo in tre punti (Milano, Brescia e Roma) passati in pochi mesi a 10.