Le pentole Agnelli crescono

Ecco showroom e ristorante

Sempre a Lallio ma con visibilità e facilità di accesso molto superiori. Si sposta dalla nascosta via Madonna alla trafficata via Provinciale per Dalmine, al civico 30, lo showroom di Pentole Agnelli spa, la nota azienda leader in Italia nella produzione di strumenti di cottura tanto apprezzati dai cuochi di tutto il mondo.