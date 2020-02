L’enogastronomia al voto per «Eatlive»

13 prodotti orobici, anche Polenta e Osei

Sono 76 i prodotti enogastronomici tipici della Lombardia - con diverse rappresentante bergamasche - in gara per entrare a far parte del «Paniere d’Italia», uno strumento che seleziona e raccoglie le eccellenze alimentari d’Italia più apprezzate dai consumatori e dalla critica, e che porterà in giro per il mondo la conoscenza di cibi e bevande tipici delle regioni italiane.