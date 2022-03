L’Istat: ripresa bloccata, l’impatto della guerra rischia di andare ben oltre lo 0,7%

L’inflazione

«Come statistiche ufficiali non siamo in grado di poter dare un’indicazione rispetto a qualcosa che non è sotto controllo», ha detto Blangiardo, parlando di inflazione a Sky Tg24. «Viviamo praticamente alla giornata», ha detto, definendo il livello dei prezzi «preoccupante», soprattutto per le famiglie meno abbienti. «Non c’è nulla che faccia sperare che le cose possano migliorare», ha aggiunto.