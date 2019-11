Luoghi di lavoro che promuovono la salute

Ecco le aziende premiate a Bergamo Martedì 26 novembre alla Bcc di Treviglio, è in programma la premiazione delle aziende che partecipano al programma WHP, Workplace Health Promotion, luoghi di lavoro che promuovono la salute.

Il programma WHP - coordinato dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo - coinvolge 152 luoghi di lavoro per circa 40.000 lavoratori ed è giunto all’ottavo anno di vita.

Il programma era stato avviato in Bergamasca nel 2011 con due luoghi di lavoro premiati: Heineken (Comun Nuovo) e Sessa Marine (Cividate al Piano). Poi ebbe un rapido sviluppo, tanto che nel 2015 erano diventate 67 le aziende premiate, fino ai 152 odierni.

Ecco l’elenco delle aziende premiate:

3T CYCLING SRL PRESEZZO

ABB Spa - Bergamo BERGAMO

ABB SPA - Dalmine DALMINE

Alfa Laval Olmi SPA SUISIO

AON SPA BERGAMO

ARESI SPA BERGAMO

ARGOMM SPA VILLONGO

ASST Bergamo Est - Ospedale Alzano Lombardo ALZANO LOMBARDO

ASST Bergamo Est - Ospedale Lovere LOVERE

ASST Bergamo Est - Ospedale Piario PIARIO

ASST Bergamo Est - Ospedale Seriate SERIATE

ASST Bergamo Ovest - Ospedale Romano di Lombardia ROMANO DI LOMBARDIA

ASST Bergamo Ovest - Ospedale Treviglio TREVIGLIO

ASST BERGAMO OVEST - PRESST DALMINE DALMINE

ASST BERGAMO OVEST - PRESST ISOLA BERGAMASCA PONTE SAN PIETRO

ASST Bergamo Ovest- Presst Treviglio TREVIGLIO

ASST Papa Giovanni XXIII - Ospedale Bergamo BERGAMO

ATS Bergamo BERGAMO

AXL Formazione srl Bonate Sotto

AXL SpA - Agenzia per il lavoro BONATE SOTTO

Bayer CropScience SRL FILAGO

Bellini SPA ZANICA

Besenzoni SPA SARNICO

Brembo SPA BERGAMO

Camera di Commercio BERGAMO

Carvico SPA CARVICO

CASSA EDILE BERGAMO SERIATE

Centro Don Orione BERGAMO

COLOR-FER SPA TELGATE

COMMI SRL Osio Sopra

Confartigianato BG - Albino ALBINO

Confartigianato BG - Bergamo BERGAMO

Confartigianato BG - Calusco d’Adda CALUSCO D’ADDA

Confartigianato BG - Clusone CLUSONE

Confartigianato BG - Grumello GRUMELLO DEL MONTE

Confartigianato BG - Romano di Lombardia ROMANO DI LOMBARDIA

Confartigianato BG - Treviglio TREVIGLIO

Confartigianato BG - Zogno ZOGNO

FORMART Srl BERGAMO

Confindustria BergamoBERGAMO

Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto TREVIOLO

Corteva Agriscience MOZZANICA

Covestro SRL FILAGO

DHL Express Italy Srl ORIO AL SERIO

Diachem SPA CARAVAGGIO

EASYTECH SRL MEDOLAGO

ETJCA SPA Treviglio

Evoca SPA - Grassobbio GRASSOBBIO

Evoca SPA - Mapello MAPELLO

Evoca SPA - Mozzo MOZZO

Evoca SPA - Valbrembo VALBREMBO

Fae Technology Spa - Gazzaniga GAZZANIGA

Fae Technology Spa - Vertova VERTOVA

FLSMIDTH VENTOMATIC SPA - Presezzo PRESEZZO

FLSMIDTH VENTOMATIC SPA - Valbrembo VALBREMBO

FMB SRL DALMINE

Fondazione IPS C. Gusmini ONLUS VERTOVA

Foppapedretti SPAGRUMELLO DEL MONTE

Foppapedretti Technology SRL BOLGARE

Geoenergie GANDINO

GEWISS SPA CENATE SOTTO

Gruppo SNAM - Dalmine DALMINE

HANES ITALY SRL BERGAMO

Heineken Italia S.p.A. Stabilimento COMUN NUOVO

Henkel Italia Operations SRL VERDELLINO

Hydro Ware srl ALZANO LOMBARDO

Inail sede di Bergamo BERGAMO

Inail sede di Treviglio TREVIGLIO

Istituto Clinico Quarenghi SRL SAN PELLEGRINO TERME

IVS ITALIA SPA - Pedrengo PEDRENGO

IVS ITALIA SPA - Seriate SERIATE

Jersey Lomellina SPA CARVICO

Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.a.MOZZO

Lanxess SRL FILAGO

Lucchini Industries srl BERGAMO

Lucchini RS SPA LOVERE

MCBRIDE SPA BAGNATICA

MI-METAL BRAMATI SRL FARA GERA D’ADDA

Minifaber SPA SERIATE

NEXAPP SRL MEDOLAGO

NTS SPA LALLIO

PAGANI SRL Calcinate

Persico SPA - Via Camozzi BERGAMO

Persico SPA - Via Marconi, Nembro NEMBRO

Persico SPA - Via Vasvecchio, Nembro NEMBRO

Provincia di Bergamo BERGAMO

QINTESI S.p.A.BERGAMO

RADIATORI 2000 SPA CISERANO

Radici Partecipazioni Spa GANDINO

Radicifil Spa CASNIGO

Rohm and Haas Italia SRL MOZZANICA

RSA Santa Chiara BERGAMO

Rulli Rulmeca SPA ALME’

SABIC Innovative Plastics Italy SRL PONTIROLO NUOVO

SABO SPA LEVATE

Same Deutz-Fahr Italia SpA TREVIGLIO

Sanpellegrino SPA SAN PELLEGRINO TERME

Santini Maglificio Sportivo SRL LALLIO

SAVAR SRL Stezzano

SCAGLIA INDEVA SPAVAL BREMBILLA

Schneider Electric Industrie Italia Spa STEZZANO

Schneider Electric SPA STEZZANO

SCUOLA EDILE DI BERGAMO SERIATE

Servizi Confindustria Bergamo Srl BERGAMO

SMI SPASAN GIOVANNI BIANCO

SMIGROUP SPASAN GIOVANNI BIANCO

SMILAB SRL SAN PELLEGRINO TERME

SPINERGY SRL Dalmine

Studio costa srl Treviglio

Synthomer SRL FILAGO

Tecnologie Ambientali S.r.l.Albino

Tessiture Pietro Radici Spa GANDINO

Vanoncini SPA BERGAMO

VFS Servizi Finanziari SPA BOLTIERE

Volvo Group Italia SPA BOLTIERE

Volvo Group Retail Italia SRL BOLTIERE

