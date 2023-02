ManpowerGroup e Fratelli Marabini lanciano l’Academy per formare tecnici manutentori di carrelli elevatori

Manpower Academy, il progetto di upskilling di ManpowerGroup in partnership con Fratelli Marabini, organizza un corso gratuito per formare tecnici manutentori di carrelli elevatori. L’obiettivo del percorso di formazione è di trasferire a giovani e professionisti le competenze hard e soft per svolgere tutte le operazioni necessarie alla manutenzione di carrelli elevatori . Al termine dell’Academy, le persone formate entreranno a far parte di Fratelli Marabini per lavorare sia all’interno dell’officina dell’azienda sia presso le aziende clienti.

Il corso, che prevede attività teoriche in aula e on the job, inizierà il 13 febbraio e si rivolge a 6 persone non occupate, siano essi giovani alla prima esperienza o lavoratori in cerca di un nuovo lavoro e con la necessità di formazione per un riposizionamento professionale. Ai candidati è richiesto diploma o qualifica professionale, spiccata manualità, conoscenze meccaniche e forte volontà di apprendimento.