VENERDÌ. In città presidio davanti alla Prefettura di via Tasso.

Venerdì 7 luglio i metalmeccanici bergamaschi incroceranno le braccia per le 4 ore di sciopero nazionale, indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, per porre al centro dell’attenzione le tematiche del rilancio industriale, dell’occupazione, degli investimenti e della transizione sostenibile. Venerdì, alle 14,30, i rappresentanti degli oltre 65mila lavoratori metalmeccanici bergamaschi (contando solo il comparto industriale), si ritroveranno in presidio davanti alla Prefettura di via Tasso, dove i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm - Luca Nieri, Andrea Agazzi e Emilio Lollio - saranno ricevuti dal prefetto.

«In una condizione economica e sociale molto delicata, la riduzione della base produttiva e le grandi trasformazioni e processi di transizione non adeguatamente governati dai decisori politici, stanno mettendo a dura prova settori cruciali per il nostro paese» si legge nel documento unitario che a livello nazionale i sindacati hanno firmato per il lancio della mobilitazione.

«A Bergamo non si può parlare di crisi. Per ora»

A Bergamo, da un punto di vista economico, la situazione è ancora positiva, hanno sottolineato durante la conferenza stampa convocata nella sede Uil i segretari generali delle sigle metalmeccaniche della provincia. «Da diverso tempo , dato confermato dai bilanci aziendali, la manifattura sta “tirando bene” – hanno sottolineato Agazzi, Nieri e Lollio-. Da luglio si registrano alcuni segnali di rallentamento, ma per ora di crisi a Bergamo non si può parlare, anche se si registra un leggero incremento di ricorso agli ammortizzatori sociali. Il vero problema, semmai, è la mancanza di mano d’opera qualificata: le imprese faticano e reclutare figure con professionalità specializzata. D’altro canto, anche la transizione ecologica e tecnologica ha messo in difficoltà quelle aziende che non si erano preparate nel tempo, e oggi faticano a mantenersi competitive a livello internazionale».

«Rilanciamo l’industria»