Reddito di cittadinanza, richieste al via La Cisl: inviate più di 70 pratiche

Reddito di cittadinanza, richieste al via

Il primo giorno del Reddito di cittadinanza non si è rivelato l’assalto allo sportello e il relativo caos che si era preannunciato, almeno non agli sportelli della Cisl orobica. «Alle 15,30 del 6 marzo, negli uffici del Centro assistenza fiscale Cisl di Bergamo e provincia sono state comunque accettate, concluse e inviate più di 70 pratiche – fa sapere il sindacato di via Carnovali – ; un’altra decina necessita di controlli e di integrazione di documenti, mentre oltre 150 sono gli appuntamenti presi per i prossimi giorni».

Potranno chiedere il reddito i cittadini italiani o comunitari e gli extracomunitari con permesso di lungo soggiorno residenti in Italia da dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa, che abbiano un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza (al massimo 2,1 nel caso di famiglia numerosa). La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Il beneficio che si ottiene è un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui per un single (9.360 euro se si vive in affitto) moltiplicato per la scala di equivalenza. In pratica una famiglia di quattro persone con due figli maggiorenni con un reddito pari a zero può arrivare fino a 1.050 euro al mese, ai quali si aggiungerebbero 280 euro al mese per l’affitto. Per poter fare domanda di reddito bisogna avere un Isee, Indicatore della situazione economica, aggiornato (quindi bisogna aver già presentato la Dsu, Dichiarazione sostitutiva unica). Le informazioni contenute nella domanda di reddito sono comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

È possibile inoltrare al domanda,. oltre che ai Caf, on line sul sito del Reddito di cittadinanza (https://www.redditodicittadinanza.gov.it/) se si è in possesso dell’identità digitale Spid, o negli uffici postali compilando il modulo Inps. Il modulo è naturalmente basato sulle regole del decreto in vigore ma potrebbe essere modificato se in sede di conversione (la settimana prossima il testo è atteso alla Camera) ci dovessero essere emendamenti che lo cambiano.

