Rilancio della «nuova» Fiera di Bergamo: la Regione in aiuto con quasi un milione

Quasi un milione (953.234 mila euro milioni per la precisione) per sostenere gli investimenti previsti da Promoberg per la «nuova» Fiera di Bergamo. A staccare l’assegno, l’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, guidato da Guido Guidesi, che ha approvato sette progetti di rilancio dei quartieri fieristici lombardi con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni. La metà dei fondi assegnati Promoberg (476.617 euro) sotto forma di compensazione delle perdite subite a causa della pandemia che ha costretto al fermo dell’attività. L’altra metà, per sostenere le azioni messe in campo per la ripresa dell’attività.

«Un anno fa, in piena pandemia sanitaria - sottolinea l’assessore Guidesi – abbiamo creduto nel rilancio dei quartieri fieristici, decidendo di investire circa tre milioni di euro. Una doppia scommessa se consideriamo la natura dell’investimento, una parte come sostegno per il mancato introito dovuto alle restrizioni, l’altra per supportare progetti strategici di sviluppo» «Una sfida vinta - prosegue l’assessore - grazie, anche in questo caso, alla sinergia tra pubblico e privato, che testimonia quanto le fiere siano strategiche per il tessuto produttivo lombardo».

Il progetto

Il progetto presentato da Promoberg per ottenere i finanziamenti (1.022.968 euro il valore totale), prevede il rinnovo tecnologico del quartiere fieristico per l’incremento dei servizi verso la clientela, formazione nell’ambito della comunicazione digitale e studi e ricerche per l’avvio di nuove iniziative fieristiche e congressuali nonché investimenti in impianti e attrezzature per la sicurezza, lo sviluppo tecnologico e il miglioramento della redditività aziendale, la ristrutturazione della pavimentazione. In programma anche l’automazione del controllo accessi e pagamento del pedaggio dei parcheggi antistanti e retrostanti la struttura fieristica. E ancora nuove linee dati e rete wifi; e colonnine di ricarica elettrica.

«L’obiettivo è completare il restyling della struttura e dell’esterno entro l’estate- spiega il presidente Fabio Sannino - Il rifacimento dei pavimenti dei padiglioni A e B è terminato, saranno godibili dal pubblico di Creattiva, la fiera che inizia il prossimo 3 marzo». In corso anche i lavori di automazione del parcheggi. «Ci piacerebbe fosse tutto pronto per Ivs, la fiera internazionale delle valvole in programma il 25 e 26 maggio, Purtroppo dobbiamo fare i conti, come tutti, con la carenza di materiali dovuto al boom dell’edilizia». Per questo motivo ormai certo lo slittamento al 2023 del ritorno in via Lunga i una manifestazione dedicata all’edilizia e al mondo delle costruzioni, settori di punta dell’economia bergamasca. «In questo momento - conclude Sannino - le imprese sono super impegnate nei cantieri e non hanno personale da “staccare” per le fiere, così come è difficile, per lo stesso motivo, reperire macchinari da esporre».

La Fiera di Bergamo vista dall’alto

A fine aprile il piano industriale