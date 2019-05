Sematic, non ci sono più esuberi

Fim Cisl: salvi tutti i posti di lavoro Erano stati dichiarati 60 esuberi, su un totale di 300 lavoratori, ma il rischio che a perdere il lavoro, alla Sematic di Osio Sotto, avrebbero potuto essere molti di più aleggiava da qualche tempo.

Giovedì 9 maggio, invece, la notizia che la dichiarazione di esubero è stata ritirata. «Le nostre iniziative hanno dato risultati importanti – dice Maurizio Gozzini, di Fim Cisl Bergamo - L’azienda ha ritirato la richiesta di esuberi, tutte le produzioni attuali rimarranno ad Osio. Tutti i posti di lavoro sono salvi. È stata una battaglia impegnativa, ma oggi siamo naturalmente soddisfatti».

Una vertenza avviata alla fine del marzo scorso, quando l’azienda comunicò la scelta aziendale di delocalizzare in Ungheria alcune produzioni in uno stabilimento all’estero, creando un problema di esubero di personale nello stabilimento di Osio Sotto, per ridurre i costi di produzione ed aumentare il profitto del Gruppo Wittur, pur essendo in presenza di bilanci aziendali più che positivi.

