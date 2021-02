Sematic, stop della produzione a Osio

L’attività chiuderà a fine marzo Sono 185 i lavoratori coinvolti, la Sematic di Osio Sotto chiuderà l’attività a fine marzo.

La conferma tanto temuta da lavoratori e sindacati è arrivata venerdì mattina 26 febbraio, durante un incontro con l’azienda: la Sematic di Osio Sotto chiude l’attività a fine marzo.

Lo stabilimento bergamasco occupa 185 persone che tra un mese non avranno più un posto di lavoro. Sarà invece mantenuto il Centro di ricerca e sviluppo di Seriate con il centinaio di colletti bianchi. Alle 11 di venerdì è iniziata l’assemblea con i lavoratori a cui i sindacati hanno comunicato l’esito dell’incontro.

A settembre l’azienda, che produce componenti per ascensori e che fa parte del gruppo tedesco Wittur, aveva annunciato la delocalizzazione di circa il 70% della produzione in Ungheria e, contestualmente, la creazione di un centro di ricerca a Seriate.

Inevitabili le repliche politiche alla decisione: «Il comportamento della dirigenza Sematic è stato molto scorretto nei confronti sia dei lavoratori sia anche nei confronti dei cittadini, poiché bloccare la produzione dopo aver utilizzato la cassa d’integrazione Covid è rappresentativo della situazione che si è creata. Ora il territorio collabori per tentare un reintegro in altre realtà per tutti i lavoratori lasciati a casa a cui va la mia solidarietà e vicinanza» ha dichiarato Niccolò Carretta (Azione). «Come Azione, sul territorio, stiamo seguendo con attenzione gli ultimi sviluppi sulle varie crisi aziendali del nostro territorio, con una particolare preoccupazione per le famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori bergamaschi. Continuiamo, per questo motivo, a proporre una cabina di regia, composta dalle istituzioni locali, Provincia e Comune di Bergamo, Camera di Commercio, sindacati confederali, Confindustria ed Impresa e Territorio, sull’esperienza del “Modello Bergamo”, per affrontare in modo sistemico le crisi aziendali e prospettare le azioni di rilancio del territorio e dell’economia bergamasca, iniziando, ad esempio, dalle risultanze dei gruppi di lavoro del piano Ocse» ha aggiunto il coordinatore provinciale di Bergamo Enrico Zucchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA