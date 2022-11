Successo per la Campionaria: in 70mila in via Lunga per la fiera più amata dalle famiglie - Foto

La manifestazione. Tra le tante fiere di Promoberg, la Campionaria si conferma quella più partecipata e amata dalle famiglie. La 43esima edizione ha calato il sipario registrando nell’arco delle cinque giornate di apertura un’ottima risposta del pubblico: ben settantamila le persone arrivate al polo fieristico di via Lunga da tutta la Bergamasca e dalle province limitrofe, in netto aumento rispetto allo scorso anno, quando erano comunque arrivate in fiera 55mila persone.

Tra le protagoniste della giornata di chiusura della Campionaria, anche le giocatrici della Volley Bergamo 1991, la squadra di pallavolo che milita in A1: Giada Cecchetto, Giorgia Frosini, Bozana Butigan ed Emma Cagnin, con grande disponibilità e simpatia, si sono dimostrate delle campionesse anche nel farsi fotografare con i tanti fan.

Sui 15mila metri quadrati al coperto dedicati alla «fiera delle fiere» di Promoberg, il pubblico ha potuto toccare con mano le tante proposte della filiera del commercio e dei servizi, grazie a 170 realtà provenienti da ben 14 regioni italiane e quattro stati esteri: Croazia, Ecuador, Pakistan e Tunisia. Oltre per l’area espositiva, alto gradimento anche per gli eventi collaterali, capaci di coinvolgere a 360 gradi il pubblico.

«Siamo molto soddisfatti per la calorosa risposta da parte del pubblico – dichiara Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. Cinque giorni di grande afflusso, favorito anche dall’ingresso gratuito, che abbiamo introdotto anni fa per sostenere le imprese e le famiglie. Dal 1979 la nostra ‘fiera delle fiera’ è un punto di riferimento sia per le imprese del commercio e dei servizi, sia per la nostra comunità. Ma la Campionaria va ben oltre la nostra provincia e la Lombardia. Anche quest’anno, infatti, le imprese espositrici sono arrivate a Bergamo da quasi tutta Italia, e tra i visitatori sono in molti quelli giunti dalle province limitrofe. Anche con la Campionaria, Promoberg ha quindi confermato la sua mission: sostenere e promuovere lo sviluppo delle imprese e del nostro territorio, in chiave non solo economica».

«Dopo la ripartenza con le dovute limitazioni anti-pandemia della scorsa edizione – sottolinea Alberto Capitanio, coordinatore commerciale di Promoberg -, quest’anno la Campionaria ha potuto esprimersi con tutte le sue potenzialità, dando le risposte a tutte le generazioni e su tutti i fronti merceologici. Per sostenere le imprese del nostro territorio, abbiamo dato più spazio alle realtà targate Bergamo (oltre una novantina). La Campionaria conferma tutto il suo appeal, dimostrato dalla provenienza degli espositori e dal notevole afflusso di pubblico. Gli apprezzamenti ci fanno ovviamente molto piacere, ma non ci fermiamo di certo qui. Vogliamo continuare a far crescere la Campionaria, per soddisfare ancora di più le richieste delle imprese e di una società in costante evoluzione».

Tanto interesse per tutta l’area espositiva, dal grande capitolo dedicato alla casa (risparmio energetico, edilizia, ristrutturazioni interno ed esterno, serramenti, sicurezza, arredamento e complementi d’arredo) all’amata area dedicata all’enogastronomia, passando per abbigliamento, automotive, benessere e tempo libero e tantissimi altri settori (in totale una quarantina).

Molto gettonati anche gli eventi collaterali: grande successo per «Mattoncini a Bergamo» (evento dedicato al mondo Lego) e la quinta edizione di Fieramente Birra (microbirrifici artigianali). Hanno fatto il pieno di visitatori anche gli stand dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bergamo (lotta alla contraffazione), dell’associazione Arma Aeronautica di Bergamo (che ha scelto proprio la Campionaria per anticipare nel 2023 i festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica Militare) e l’esposizione di fossili e reperti paleontologici.