Ubi, le filiali che passano a Intesa e a Bper

L’elenco completo su L’Eco Nella divisione delle filiali a seguito della fusione tra Ubi e Intesa Sanpaolo, ben 84 nella nostra provincia finiscono a Bper. Scopri quali.

L’affitto del ramo d’azienda a Bper è iniziato con la definizione dell’accordo che prevede il passaggio di alcune filiali al gruppo emiliano. Nell’operazione sono coinvolti un migliaio di dipendenti sui complessivi 3 mila di Ubi.

Nella nostra provincia Intesa cede 7 filiali a Bper, ma tiene 54 sportelli di Ubi tra cui la sede storica in centro città e quella in via Camozzi. Sono, invece, in totale 77 filiali Ubi diventeranno Bper (in città ben 11).

