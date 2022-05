Vini passiti, torna il concorso bergamasco

Dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia, la kermesse sta già raccogliendo le etichette di vini passiti, liquorosi e aromatizzati. Serendipity vede la collaborazione del Consorzio Tutela Valcalepio, il patrocinio dell’Oiv (Organisation International de la Vigne et du Vin) e col supporto del Centro Studi Assaggiatori di Brescia.

«Ci siamo ispirati al termine Serendipity che racconta il piacere di scoprire qualcosa di inaspettato, una piacevole novità durante la ricerca di qualcosa di totalmente diverso – commentano Enrico Rota, presidente della Strada del Vino e Sergio Cantoni, direttore del concorso -. Abbiamo deciso di etichettare in questo modo tutti quei vini che, negli anni, hanno ricevuto varie definizioni: da meditazione, da rilassamento, da conversazione». Alla presentazione moderata dal giornalista Giorgio Lazzari hanno partecipato il segretario generale della Camera di commercio Maria Paola Esposito, l’assessore regionale Lara Magoni, il consigliere segretario di Regione Lombardia, Giovanni Malanchini, il consigliere provinciale Robi Amaddeo, la presidente Ascovilo, Giovanna Prandini, il vicepresidente della Strada del Vino Davide Casati e il direttore del concorso Sergio Cantoni. Serendipity Wines punta a raccontare e promuovere i vini in concorso, ma anche il territorio ospite della manifestazione: ospiti e giudici internazionali visiteranno le bellezze della Bergamasca per diventarne ambasciatori.