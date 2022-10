Addio a Giancarlo Pesce, papà del nostro Simone

Genovese di nascita, Giancarlo Pesce è presto diventato bergamasco d’adozione. Dopo il liceo classico e la laurea in Legge nel capoluogo ligure, entra in magistratura nel 1976. È la strada della toga che lo porta in terra orobica: la sua prima nomina, superato il concorso, è infatti quella di pretore a Clusone, dove prende possesso dell’incarico nel 1977. Nella sede dell’alta valle si occupa in particolare di un tema allora pionieristico, le prime cause per infortuni sul lavoro.