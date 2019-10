Albano, arrestato spacciatore

Preso con 41 grammi di cocaina Si tratta di un 43enne marocchino, l’uomo è finito in carcere.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver notato un sospetto andirivieni in una zona di Albano, hanno avviato le indagini attorno a un sospettato, un 43enne marocchino che abitava nei dintorni.

Giovedì 3 ottobre sono intervenuti fermandolo in un bar. Dalla successiva perquisizione dell’abitazione sono stati rinvenuti 41 grammi di cocaina e oltre 1800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a tutto il necessario per il confezionamento della droga.

Il 43enne è stato portato in carcere.

