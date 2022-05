Hacker russi attaccano siti italiani, nel mirino anche il portale dell’aeroporto di Orio

C’è anche il sito dell’aeroporto di Orio al Serio tra i siti web italiani che nelle ultime ore sono finiti nel mirino di un attacco hacker. Il portale milanbergamoairport.it risulta, al momento, inaccessibile: come si vede nello screenshot in questo articolo, digitando l’indirizzo compare una schermata bianca, in alcuni momenti anche con la scritta «La pagina non funziona».

Lo screenshot dalla homepage del sito di Orio Da Orio fanno sapere che non ci sono conseguenze sull’operatività dello scalo e dei voli, i tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità del sito. Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto spiega che il disservizio «non comporta ripercussioni sui sistemi operativi di scalo che garantiscono il regolare svolgimento dell’attività operativa» e che «l’informativa sui voli in partenza e in arrivo funziona correttamente all’interno dell’aerostazione».

