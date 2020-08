Autocarro in sosta si muove da solo

Investita una 59enne a Seriate Probabilmente il proprietario non aveva tirato bene il freno a mano.

L’incidente è avvenuto alle 15 di domenica 2 agosto proprio fuori dall’ospedale Bolognini di Seriate. Una donna di 59 anni che stava camminando è stata investita da un autocarro che era in sosta senza conducente a bordo e che si è messo in moto da solo, probabilmente non il proprietario non aveva azionato in modo corretto il freno a mano.

Il veicolo ha travolto la donna che è stata subito soccorsa dal personale della Croce Rossa di Seriate con un ambulanza. È servito l’elisoccorso per trasportare la donna all’ospedale Niguarda di Milano perchè il reparto di traumatologia di Seriate non era in grado di ricoverarla.

La donna ha subìto una brutta frattura a entrambe le gambe, ma non è in pericolo di vita.

